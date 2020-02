VV Groningen verliest van koploper, winst Gorecht en TKB

sport

Foto Martijn Minnema. VV Groningen - Noordscheschut

VV Groningen kon in 1E de zege van vorige week geen vervolg geven, thuis werd met 1-3 van koploper Noordscheschut verloren. De stadsderby tussen Oranje Nassau en PKC’83 eindigde in een 2-2 gelijkspel. In 2J was er winst voor Gorecht en voor The Knickerbockers.

Door Martijn Minnema

VV Groningen-Noordscheschut

In een gelijkopgaande eerste helft was het Noordscheschut wat na 16 minuten de score opende toen Ton Kamping uit een hoekschop raak kopte. VVG kwam zes minuten later langszij, Yassine Yettefti schoot op aangeven van Edu de Jonge Rosa na een mooie aanval van dichtbij raak.

VVG gaf de wedstrijd in de eerste tien minuten na rust weg. In de eerste minuut na rust kwam Noordscheschut op 1-2 toen de bal via de rug van een VVG verdediger voor de voeten van Nick Koster kwam (1-2) en tien minuten later kopte diezelfde Nick Koster raak uit een hoekschop, 1-3.

Noordscheschut beperkte zich daarna tot verdedigen, deed dat veelal met 10 man rond het eigen strafschopgebied, waardoor het voor VVG lastig werd tot kansen te komen. VVG had na een uur een strafschop verdiend na een overtreding op Virgil Muller, maar de scheidsrechter liet doorspelen.

Door de nederlaag blijft VVG laatste en ziet het bovendien PKC’83 1 punt en Broekster Boys en Zeerobben 3 punten uitlopen.

De stadsderby Oranje Nassau – PKC’83 eindigde in 2-2. Een verslag volgt later op de avond.

In 2J won Gorecht uit bij laagvlieger SV Bedum, het werd 0-2. Nick Janzen en Bob Poorta scoorden. Gorecht steeg naar plek 3 en staat 3 punten achter op de nieuwe koploper, LTC.

The Knickerbockers staat voorlaatst en won van hekkensluiter Elim, het werd 2-0 voor de studenten dankzij twee treffers van Anne Vaatstra. TKB staat 1 punt achter op Drenthina dat de veilige elfde plek bezet.