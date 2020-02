‘Vrouwen ondervertegenwoordigd in wetenschap’

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de wetenschap, vooral in exacte vakgebieden. Hoogleraar Amina Helmi maakt zich hier sterk voor.

De Verenigde Naties hebben 11 februari uitgeroepen tot de Internationale dag voor meisjes en vrouwen in de wetenschap. De dag moet bewustwording creëren over de ongelijke man-vrouwverhouding in de wetenschappelijke wereld.

‘Slechts twintig procent van de studenten in bètastudies is vrouw. Negentig tot vijfennegentig procent van de hoogleraren in dit vakgebied is man,’ vertelt hoogleraar Sterrekunde Amina Helmi. In 2019 won zij de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. Met de prijs wil ze onder andere langsgaan op scholen om meisjes te laten zien ‘dat wetenschap geen gender kent.’

In 2003 ontwikkelde de RUG een programma om vrouwelijke talenten aan te trekken, het Rosalind Franklin Fellowship. Door het project zijn er al meer vrouwelijke hoogleraren aangesteld.