Vroeg voorjaar: “Het lenteklokje bloeit een maand te vroeg”

Met temperaturen die woensdag op liepen naar zo’n zeven graden Celcius is de winter ver te zoeken. En dat is te merken. “Het lenteklokje bloeit zo’n maand te vroeg.”

Deze week werd bekend dat de maand januari zowel wereldwijd als in Europa de warmste januari is sinds het begin van de wereldwijde temperatuurmetingen. “Dat is ook zichtbaar in de natuur”, vertelt René Oosterhuis van het Groninger Landschap. “De sneeuwklokjes staan al in bloei maar het is ook hoorbaar. Vogels zijn al heel duidelijk hun gebied aan het afbakenen. En dat is echt vroeger dan normaal.”

Volgens Oosterhuis is een vroeg voorjaar niet direct een probleem. “Als het maar niet structureel wordt. Ik volg bijvoorbeeld het gedrag van de koolmezen en pimpelmezen. Bij deze vogels zie je dat het broedseizoen door de jaren heen zo’n twee weken is verschoven. Als dat voor iedere soort geldt dan heeft dat op de langere termijn wel gevolgen en effecten.”