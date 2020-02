Vreemde lucht in studentenpand laat brandweer uitrukken

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen in een studentenhuis aan de Hereweg. In het pand werd een vreemde lucht geroken. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een mogelijke aardgaslekkage werd rond 16.00 uur gemeld waarop een bluswagen ter plaatse werd gestuurd. “In het pand hadden de bewoners een vreemde lucht geroken”, vertelt Wind. “Omdat ze het niet vertrouwden hebben ze de hulpdiensten gebeld. De brandweer begon direct een onderzoek nadat zij ter plaatse kwamen. Daarbij hebben ze verschillende metingen verricht in het gebouw. Daarbij werd echter niets aangetroffen.”

De brandweer is daarop weer teruggekeerd naar de kazerne. Waar de vreemde lucht door werd veroorzaakt is niet bekend.