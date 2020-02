Voormalig wethouder en burgemeester starten petitie voor vuurwerkverbod

nieuws

Foto: Politie Groningen & Haren

Een oud-wethouder en een voormalig burgemeester roepen op een petitie te tekenen voor een volledig vuurwerkverbod in de gemeente Groningen.



De petitie is opgesteld door oud-wethouder Robbert Jan Bron en werd als eerste getekend door voormalig burgemeester Jacques Wallage.

En wel hierom: ‘Vooralsnog lijkt er in de gemeenteraad van Groningen geen meerderheid te zijn voor een algeheel vuurwerkverbod. De argumenten voor een dergelijk verbod zijn talrijk.

1) het gedeeltelijk verbod bepaald door de staat is niet te handhaven. 2) vuurwerk is slecht voor het milieu. 3) heel veel mensen zijn doodsbang voor vuurwerk. 4) dieren lijden enorme angsten door vuurwerk’.

De petitie staat hier. Een kleine honderd mensen hebben haar de eerste dag ondertekend.

Jacques Wallage was burgemeester van Groningen van 1998 tot 2009. Robbert Jan Bron was wethouder en gemeenteraadslid in Groningen van 1994 tot 2002 namens D66. In een tweet van 18 juli 2018 zei Bron nooit meer op D66 te stemmen als minister Stef Blok niet zou opstappen.