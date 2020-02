Vluchtelingen in het zonnetje gezet op Valentijnsdag

De groep Bab Ad-daar, waar vooral Syrische vluchtelingen in zitten, heeft vrijdag op Valentijnsdag een taart gekregen van de gemeenteraadsfractie van D66. Die taart deelt de partij elk jaar uit aan groepen uit de stad die ze graag in het zonnetje willen zetten.

Dit jaar ging de taart dus naar de leden van Bab Ad-daar. Zij proberen het verhaal van vluchtelingen te vertellen door middel van optredens met dans en muziek, om zo nieuwkomers te helpen integreren. Het is een project voor mensen uit andere landen die een talent hebben, maar geen plek hebben om dat te ontwikkelen. Bab Ad-daar wil die mensen een kans geven om samen met professionals te werken.

Karla Nabki is vooral trots dat ze gezien worden. “Ik voelde me heel speciaal. Ik denk dat het dan wel een succes is, als ze ons gezien hebben.” Volgens oprichter Ahmad Abdulwahab is het vooral belangrijk dat mensen de vluchtelingen begrijpen. “We willen laten zien wat de situatie is van de nieuwkomers hier. Dat willen wij bereiken met kunst: dat is een makkelijke manier om je verhaal te vertellen, met muziek of met dans.”

“Ik heb gezien dat mensen hier wel openstaan voor nieuwkomers,” vertelt Karla. “Wij hebben wel een kans om iets te veranderen. Ik denk wel dat we een mooie toekomst hebben.”