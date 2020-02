Vliegtuig met motorproblemen landt veilig op Eelde

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een vliegtuigje met motorproblemen is vrijdagavond veilig geland op Groningen Airport Eelde. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een vliegtuig in problemen kwam rond 18.15 uur bij de hulpdiensten binnen. Aanvankelijk werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een zogenaamd ‘crash-scenario’. Behalve de luchthavenbrandweer werd ook de blusgroep van Eelde en een schuimbluswagen uit Assen opgeroepen. Al snel werd duidelijk dat het vliegtuigje zich nog in de lucht bevond. De Diamond Twinstar had onderweg te maken gekregen met motorproblemen.

Het vliegtuigje kon uiteindelijk veilig landen op Eelde. “Er waren problemen met de linkermotor”, vertelt Ten Cate. “Behalve de brandweer stonden uit voorzorg ook twee ambulances paraat. De brandweer van Eelde is uiteindelijk niet ingezet. De luchthavenbrandweer heeft een controle uitgevoerd bij het toestel.” Niemand is gewond geraakt. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.