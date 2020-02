Vissers redden man uit water Steentilbrug

nieuws

Foto: Mike Weening - tencatefotografie.nl

Vissers hebben zaterdagochtend een belangrijke rol gespeeld bij de reddingsactie van een man die bij de Steentilbrug in het water was gevallen. Dat meldt Mike Weening van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een persoon te water kwam rond 07.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “Ter hoogte van het pannenkoekenschip was een man in het water gevallen”, vertelt Weening. “Hoe dit kon gebeuren is nog onbekend. Vissers zagen het gebeuren en zij kwamen direct in actie. Ze hebben de hulpdiensten gebeld en zijn ook meteen een reddingsactie gestart. Er werden touwen naar het slachtoffer geworpen. Daardoor kon de man boven water blijven. Het lukte echter niet om de persoon uit het water te hijsen.”

De Groninger brandweer was direct na de melding uitgerukt met de duikers, de grote hulpverleningswagen en een bluswagen. Ook een ambulance en verschillende politiewagens werden opgeroepen. “Brandweerlieden hebben de man uit het water kunnen halen. Het slachtoffer is daarna overgedragen aan de verpleegkundigen van de ambulance. Na controle is hij met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.