Vinkhuizen heeft primeur met eerste containertuin van de stad

Donderdag werd de eerste containertuin van de stad onthuld. Dit werd gedaan door wethouder Glimina Chakor bij de Goudflat in Vinkhuizen.

De containertuin, ook wel CityGard, is een kleine tuin rondom een ondergrondse container van volledig recyclebaar materiaal. Deze tuin wordt in de wijk geplaatst om vuilniszakken naast de container tegen te gaan. Daarnaast zorgen de containertuinen voor vergroening en een verbeterde uitstraling van de stad. De tuintjes zullen ook geplaatst worden bij de Metaalflat, Aquamarijnstraat en Siersteenslaan in de wijk.

De proefperiode in Vinkhuizen duurt één jaar. Als het een succes blijkt te zijn kan de proef worden uitgebreid naar andere wijken in de stad.