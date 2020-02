Verwenmoment voor mensen met Kanker in het kader van de actie: Geef Een Glimlach Cadeau

nieuws

Vrouwen met een vorm van kanker kunnen bij verschillende schoonheidsspecialisten een gratis schoonheidsbehandeling krijgen in het kader van Geef Een Glimlach Cadeau, een actie van stichting Look Good, Feel Better. In Groningen zijn er drie schoonheidsspecialisten die hieraan meedoen waaronder Githa Nijland van Schoonheidssalon Diosa. In het radioprogramma Haren Doet vertelt ze meer over haar deelname.

Githa vertelt dat ze meerdere redenen heeft om mee te doen. Ze wil graag vrouwen met allerlei soorten kanker een verwenmoment geven om alles te doen vergeten. In een behandeling van een uur zorgt ze ervoor dat vrouwen onlangs hun ziekte er verzorgd uitziet en mensen niet zien dat ze ziek zijn. Zo krijgen ze een fijne behandeling van de huid en worden ze mooi opgemaakt. De vrouwen kunnen hierbij meekijken hoe ze dat doet. ”Als je buitenkant er van beter uitziet, dan voelen vrouwen zich van binnen ook beter”. aldus Githa.

Als schoonheidsspecialiste kan je niet zomaar meedoen. Githa heeft zich gespecialiseerd door mee te doen aan verschillende cursussen van Stichting Look Good Feel Better, Deze organisatie is verbonden aan 74 ziekenhuis en verzorgt workshops voor vrouwen met kanker. In 2 uur krijgen ze tips voor het doen van hun make-up en de verzorging van de huid. Githa vertelt dat het leuk is om op deze manier iets voor mensen te betekenen. ”Je merkt dat bij deze vrouwen meer komt kijken voor het uiterlijke vertoon”.

Het is nog mogelijk om je aan te melden. Mensen kunnen iemand opgeven via www.geefeenglimlachcadeau.nl. Via de postcodezoeker kunnen ze zien welke schoonheidsspecialist er bij hun in de buurt meedoet.

Luister hier het volledige interview

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here