Vermeende gaslucht in WLG-schoolgebouw laat brandweer uitrukken

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest donderdagavond in actie komen in het schoolgebouw van het Willem Lodewijk Gymnasium. In het schoolgebouw van het WLG werd een gaslucht geroken.

De melding van een aardgaslekkage kwam rond 19.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een bluswagen ter plaatse stuurden. “In het gebouw waren in het begin van de avond vier schoonmakers aanwezig”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Op een gegeven moment roken zij een vreemde lucht die hen deed vermoeden dat er een gaslekkage was. Daarop hebben ze de brandweer gebeld.”

Brandweerlieden zijn direct nadat ze ter plaatse kwamen een onderzoek gestart. “We hebben met hele specialistische meetapparatuur onderzoek verricht, maar daarbij hebben we niets kunnen ontdekken. Dus al heel snel konden we concluderen dat er niets aan de hand was. Mijn collega’s zijn daarop weer teruggekeerd naar de kazerne.”