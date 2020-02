Verkeerslichten Damsterdiep urenlang in storing

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Door een storing hebben zondagmiddag de verkeerslichten op de kruising Europaweg met het Damsterdiep urenlang niet gewerkt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“De storing trad in de middag rond 16.00 uur op”, vertelt Lameris. “Ik sprak een voorbijganger die rond dat tijdstip het kruispunt passeerde en toen werkte de installatie al niet meer. Alle lampen brandden niet. Veel automobilisten reden stapvoets over het kruispunt heen om ongelukken te voorkomen.”

De beheerder van de installatie is ingelicht over de storing waarop een monteur ter plaatse werd gestuurd. In de avond was het euvel verholpen. Voor zover bekend heeft de storing geen ongelukken veroorzaakt.