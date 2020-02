Verkeersdrukte verwacht rond Vondellaan door werkzaamheden bij Brailleweg

nieuws

Foto: Aanpak Ring Zuid

Aanstaande maandag begint Combinatie Herepoort met de aanleg van de nieuwe op- en afritten van de A28 ter hoogte van de Brailleweg. Daarom worden er vijftien weken lang grote hoeveelheden zand aangevoerd, onder andere via de Vondellaan. De vrachtwagens kunnen zorgen voor problemen met de verkeersveiligheid in de omgeving.

Het zand wordt aangevoerd op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Het zand wordt aangevoerd op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Op die dagen rijdt er gemiddeld elke tien minuten een vrachtwagen met zand vanuit Hoogezand of Assen naar de Brailleweg. Onder andere het verkeer op de Parkbrug, door de Vondellaan en de Van Ketwich Verschuurlaan kunnen overlast ondervinden.

De aannemerscombinatie neemt daarom verkeersmaatregelen in het gebied. Bij rotonde in de Vondellaan komen borden om fietsers te waarschuwen voor de ‘dode hoek’ in het zicht van vrachtwagens. Ook komen bij scholen in de wijk posters te hangen die de scholieren voor de dode hoek waarschuwen. Bij de Brailleweg staan verkeersregelaars om het verkeer tegen te houden als vrachtwagens de weg moeten oversteken.