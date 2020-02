Verdwenen Jolanda Meijer staat deze week op de coldcase-kalender

nieuws

Foto: Politie

Deze week staat zaak van de Groningse Jolanda Meijer op de coldcase-kalender van de politie. Doordat deze kalender verspreid is in gevangenissen en tbs-klinieken, hoopt de politie nieuwe tips binnen te krijgen in de zaak.

De politie schrijft in het stuk over Meijer op de kalender dat in de loop der jaren alles gedaan is om haar terug te vinden en dat haar familie al meer dan 20 jaar in onzekerheid leeft.

De toen 34-jarige Jolanda Meijer is op zaterdag 7 februari 1998 voor het laatst gezien in een pand aan de Bedumerstraat in Groningen. Ze was prostituee en verslaafd aan drugs. De afgelopen jaren is op tal van plekken in de provincie naar haar lichaam gezocht, maar zonder resultaat.

Ook de Politie Noord-Nederland grijpt deze week aan om aandacht te besteden aan de zaak. Ze plaatste daarom de volgende video op haar Facebook-pagina: