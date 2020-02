Verdachte bioscoopmoorden dacht dat schoonmakers elitetroepen waren

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De verdachte van de dubbele bioscoopmoord dacht dat beide schoonmakers lid waren van elitetroepen die zijn ex en zijn dochter hadden omgebracht. Dat meldt RTV Noord



Ergün S zei dat tijdens een zitting voor een omgangsregeling voor zijn dochter. Die regeling werd afgewezen.

S bracht in oktober een echtpaar uit Slochteren in bioscoop Pathe aan het Zuiderdiep om het leven. De verklaring is opmerkelijk. In een zitting in Groningen, op dezelfde dag als die van de omgangsregeling, zei S. nog dat hij zich er niets van kon herinneren. Ontkennen deed S niet, wat de dubbele moord is door camera ’s vastgelegd.