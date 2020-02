Veel variatie bij het WK snert koken

Het WK snert koken brengt eindelijk een einde aan de vraag wie nou het lekkerste bordje snert kookt.

Het kampioenschap wordt gehouden op Valentijnsdag in de keukens van het alfacollege, maar tijd voor de liefde is er niet, want er wordt hard gestreden voor de zilveren opscheplepels.

Het enige waar alle deelnemers het mee eens zijn, is het belang van verse ingrediënten. Verder lijkt alles toegestaan te zijn in de wereld van het snert koken. Van een typische Jordaanse snert tot eentje met mosselen en gamba’s. De Juryleden zien het allemaal voorbij komen.