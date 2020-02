“Veel onrust en onvrede bij NCG”

nieuws

Bron afbeelding: Aardbeving van 2018-01-22 07:23:17 (UTC)

Er heerst veel onrust bij de NCG, de Nationaal Coördinator Groningen. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Noord. Er vertrekt veel personeel, de werkdruk is hoog en er vindt een reorganisatie plaats. De NCG is verantwoordelijk voor het aardbevingsbestendig maken van duizenden woningen.

Volgens één van de medewerkers is de NCG een geldverslindende organisatie die vooral met zichzelf bezig is en de Groningers uit het oog verliest. Er gaat veel geld naar de reorganisatie en dat komt dus niet ten goede aan de versterking van huizen. Er zijn conflicten tussen de leiding en de medewerkers en er is veel verloop onder het personeel. Tussen mei 2015 en maart 2019 zou bijna de helft van alle medewerkers vertrokken zijn en daarbij ging veel dossierkennis verloren. Die uitstroom zou daarna gewoon doorgegaan zijn.

De directie van de NCG erkent dat er de afgelopen periode veel veranderd is en dat dit veel vraagt van de medewerkers. Die kunnen echter altijd terecht bij hun afdelingshoofd of de vertrouwenspersoon, aldus de directie tegen RTV Noord.