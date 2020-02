Van wie is de viool in boekhandel Riemer?

Al bijna 2 weken ligt er in boekhandel Riemer aan de Nieuwe Ebbingestraat een viool. De viool werd gevonden in de blauwe auto die op de kinderboeken afdeling staat. Een van de medewerkers besloot een oproep te doen op Facebook.

Toen een medewerkster de kinderboeken afdeling aan het opruimen was, zag zij een zwart vioolkistje in de auto liggen. In de veronderstelling dat deze snel opgehaald zou worden legde zij dit kiste bij de toonbank. Na een aantal dagen gewacht te hebben nam zij zelf het touw in handen en plaatste een oproep op Facebook. Op dit bericht kwamen veel reacties over verloren violen, maar de eigenaar liet nog niks van zich horen.

Het gevonden viooltje oogt antiek en blijkt een kopie te zijn van de beroemde stradivarius. Volgens Jan Riemer gaat het om een kinderviool. Kenmerkend aan de vioolkist is het roze briefje met de tekst ‘pink’ wat in de kist gevonden is. De eigenaar mag de viool op komen halen in de winkel maar moet daarvoor wel kunnen vertellen welk teken er op de buitenkant van de vioolkist staat.