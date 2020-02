Vakbonden gefrustreerd over wegblijven Qbuzz bij onderhandeling over nieuwe cao

nieuws

Foto Andor Heij. Bus Qbuzz

De vakbonden FNV, VVMC en CNV noemen het frustrerend dat Qbuzz dit jaar twee keer niet aanwezig was bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het ‘multimodale’ vervoer.

Volgens de bonden komt het overleg over een nieuwe cao multimodaal (gecombineerd vervoer van bussen en treinen) daardoor maar niet van de grond. De oude cao verliep op 1 januari 2020. De onderhandelingen over de nieuwe cao begonnen op 28 november 2019. “Tot onze grote verbazing misten wij één werkgever aan de onderhandelingstafel, namelijk Qbuzz. Een onacceptabel dieptepunt was al bereikt, terwijl de onderhandelingen nauwelijks waren gestart”, zo stellen vakbondsonderhandelaars van de bonden. Ook op het eerstvolgende overleg op 8 januari was Qbuzz opnieuw niet van de partij.

De bonden sturen vandaag een brief naar de drie werkgevers om uiterlijk vrijdag 15 februari te reageren. De bonden zeggen wel alvast actiebijeenkomsten organiseren om werknemers te informeren en acties voor te bereiden.