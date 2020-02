UMCG waarschuwt voor nepbericht over coronavirus

nieuws

foto: Bob de Vries

Het UMCG waarschuwt voor een nieuwsbericht over het coronavirus, dat afkomstig lijkt van de NOS.

In het bericht staat dat het personeel van het ziekenhuis besmet is met het coronavirus. Dat heeft in China al meer dan 1300 doden gekost. Het bericht gaat rond op WhatsApp, zo meldt het UMCG via Twitter.

Volgens het ziekenhuis gaat het om een nepbericht. “Het bevat een link naar een ongepaste afbeelding en mogelijk een virus. Stuur het niet door en klik niet op de link.” Het is niet bekend wie voor het bericht verantwoordelijk is.