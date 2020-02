UMCG overstelpt met vragen over Coronavirus

nieuws

Het UMCG wordt overstelpt met vragen over het Coronavirus. Het ziekenhuis geeft op haar website antwoord op de meest gestelde vragen.



Maatregelen tegen besmetting met het nieuwe Coronavirus zijn pas nodig als het virus echt in de buurt is. Zolang er dus geen virusactiviteit in Nederland en in onze regio is, zijn maatregelen niet zinvol.

‘We hebben wél voorbereidingen getroffen voor de opvang van patiënten met overdraagbare virussen, zoals het nieuwe Coronavirus’.

Het UMCG is goed voorbereid op de opvang van patiënten met het nieuwe Coronavirus of een virus wat daar op lijkt.

‘We hebben heldere protocollen waar onze medewerkers mee hebben geoefend. We hebben voldoende isolatiekamers waarin we (mogelijk) besmette patiënten kunnen verplegen. Er is genoeg beschermend materiaal zoals mondkapjes, spatbrillen enzovoort. En vooral: we hebben de expertise in huis van artsen-microbioloog, infectiologen, moleculair biologen en deskundigen infectiepreventie’.

Lees de vragen en antwoorden hier.