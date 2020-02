UMCG neemt als eerste in ons land echosimulator in gebruik

nieuws

Het UMCG heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een echosimulator in gebruik genomen. Echoscopisten, verloskundigen en artsen kunnen deze gebruiken in hun opleiding en om te oefenen.

Het gebruik van deze echosimulator kan leiden tot een betere uitvoering van echoscopisch onderzoek bij zwangere vrouwen en het herkennen van mogelijke afwijkingen bij de foetus. De echosimulator is zodanig ontworpen, dat je tijdens de modules ziet wat je doet op de buik van de zwangere vrouw en tegelijkertijd de ligging van de baby ziet.

De echo-simulator bevat een bibliotheek-functie met een bestand waarin echobeelden zijn opgeslagen van zwangere vrouwen, ook uit andere ziekenhuizen, Hierdoor kunnen ook ervaren echoscopisten en verloskundigen ermee oefenen.