UMCG heeft relatief weinig ‘onnodig’ bezette bedden

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Hoewel in Nederland als geheel het aantal ziekenhuisbedden dat ‘onnodig’ bezet wordt gehouden door patiënten toeneemt, heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen daar weinig last van. Dat blijkt uit cijfers die Zembla opvroeg bij het ziekenhuis.

Terwijl het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam), het ZGT (Almelo) en het HagaZiekenhuis (Den Haag) per dag gemiddeld twintig patiënten opgenomen heeft die eigenlijk in een verpleeghuis of thuis zouden moet zijn, heeft het UMCG er over een heel jaar slechts 49. In heel Nederland liggen dagelijks 384 patiënten in een ziekenhuisbed, terwijl ze daar niet meer horen. 88 procent daarvan is 65 jaar of ouder.

‘De belangrijkste reden waarom mensen op dit moment niet kunnen doorstromen, is het tekort aan bedden in verpleeghuizen’, aldus bestuursvoorzitter Sophia de Rooij van het Medisch Spectrum Twente tegen RTL. ‘De bedden zijn er wel, maar zij hebben hetzelfde probleem. Medewerkers, daar zijn er nu even niet voldoende van en dat lijkt alleen maar toe te nemen.’