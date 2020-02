Ulfert Molenhuis vertrekt als directeur bij Voedselbank

nieuws

Foto: OOG TV

Ulfert Molenhuis vertrekt halverwege juni van dit jaar als directeur van de Voedselbank stad Groningen. Ook zijn medebestuurder Nettie Hoogers stapt op. De 72-jarige Molenhuis was acht jaar lang het gezicht van de Voedselbank in de Stad.

“Ulfert is 72, hij stak de afgelopen acht jaar zo’n vijftig tot zestig uur in de week in zijn werk bij de voedselbank. Nu vindt hij het wel mooi geweest”, vertelt Monique Bueving, zijn opvolger als directeur bij de stichting.

Molenhuis begon in 2012. Toen stond de Voedselbank, toen nog aan de Oosterhamrikkade, er een stuk slechter voor. Onenigheid in de leiding, weinig aanvoer van gezond voedsel en een Voedselbank waar heel veel ontbrak. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de Voedselbank is intussen verdrievoudigd.

Monique Bueving, een ervaren directeur uit het onderwijs, zal Molenhuis opvolgen. Ook Maria Jongsma, die veel ervaring heeft opgedaan in het onderwijs en in het opvangveld, wordt een nieuwe bestuurder van Voedselbank.