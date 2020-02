Uitslaande woningbrand in Haren snel onder controle

nieuws

Foto: Mike Weening - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Agricolahof in Haren heeft woensdagavond korte tijd een uitslaande brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 17.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een bluswagen van de Harense brandweer gealarmeerd werd. “Al snel werd duidelijk dat het om een uitslaande brand in een tussenwoning ging”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Daarop hebben we direct extra hulp ingeschakeld waarop ook een tweede bluswagen en een hoogwerker werd opgeroepen.” Bij aankomst is de brandweer direct een blussing gestart. “Door direct handelen van de brandweerlieden hebben we het vuur snel onder controle kunnen krijgen.”

Incidentfotograaf Mike Weening van tencatefotografie.nl vertelt dat toen de brandweer arriveerde er flink wat rook in de straat hing. “De hoogwerker is uiteindelijk niet ingezet, de brandweerlieden zijn nog een tijdje aan het nablussen geweest.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.