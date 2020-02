Twee tieners aangehouden na lossen van schoten in Beijum

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vrijdagavond twee tieners van zestien en zeventien jaar uit Groningen aangehouden. De twee worden verdacht van het lossen van schoten in de wijk Beijum.

Rond 22.10 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er op de Amkemaheerd naar alle waarschijnlijkheid schoten werden gelost. Verschillende politiewagens gingen daarop ter plaatse. Bij aankomst stoof een groep jongeren uiteen. Agenten konden al vrij snel een jongen van zestien jaar aanhouden. Hij had een steekwapen bij zich. De politie begon daarop een onderzoek in de wijk.

Agenten doen onderzoek bij de sporthal aan de Amkemaheerd en stellen bewijsmateriaal veilig. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

“Zojuist stonden er agenten op het dak”

“Het onderzoek concentreert zich bij de sporthal aan de Amkemaheerd”, ziet incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl vrijdagavond. “Verschillende agenten in kogelwerende vesten lopen hier rond. Ook twee politiemensen met honden zijn aanwezig.” Ten Cate ziet dat er bij de sporthal bewijsmateriaal wordt veiliggesteld. “Wat dat precies is, kan ik niet zien. Zojuist stonden er ook agenten op het dak van de sporthal. Daar hebben ze ook iets veiliggesteld.”

Kogelhulzen

Volgens een woordvoerder van de politie zijn dit naar alle waarschijnlijkheid kogelhulzen geweest die daar aangetroffen zijn. Behalve het veiligstellen van sporen zijn agenten ook in gesprek gegaan met getuigen. Aan de hand van deze getuigenissen kon later in de avond de zeventienjarige jongen worden aangehouden. Hij werd thuis gearresteerd. Deze jongen wordt verdacht van het lossen van de schoten, echter werd bij hem thuis geen vuurwapen aangetroffen.

Een bergingsbedrijf bergt in het begin van de nacht een personenauto die nabij de sporthal staat. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Personenauto geborgen

Ten tijde van het politieonderzoek werd de omgeving van de sporthal met linten afgezet. “Een bergingsbedrijf is zojuist ook ter plaatse gekomen”, ziet Ten Cate in het begin van de nacht. “Zij gaan een personenauto die nabij de sporthal staat bergen.” Wat de auto met de zaak te maken heeft, is op dit moment nog onbekend.

De tieners worden zaterdag verhoord. Het politieonderzoek gaat daarnaast volop verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Mensen die meer informatie hebben over deze zaak kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.