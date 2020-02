Trainer Steven Wuestenenk twee jaar langer bij Be Quick 1887

sport

Foto: Be Quick 1887

Trainer Steven Wuestenenk van Be Quick 1887 blijft nog twee jaar aan het roer staan bij de Groninger zondaghoofdklasser. Wuestenenk is aan zijn tweede seizoen bezig bij Be Quick.

“Wuestenenk past als ambitieuze jonge trainer uitstekend bij Be Quick 1887”, aldus het bestuur van Be Quick. “De aanstelling van Wuestenenk zorgt voor een goede verbinding met onze regionale jeugdopleiding en past daardoor uitstekend bij het beleid van Be Quick 1887”.

Ook keeperstrainer Stefan Viel blijft bij Be Quick. Be Quick is in gesprek met spelers en trainers om hen nog langer vast te leggen voor de club.