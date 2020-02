Toentje blijft positief ondanks vernielingen

Ondanks de vernielingen waar stichting Toentje geregeld mee te maken heeft blijven de tuiniers positief. Recent zijn de kassen van Toentje opengesneden. “Dat repareren we weer en dan gaan we met frisse moed het nieuwe tuinseizoen in”, vertelde Margien Doze.

Stichting Toentje is een initiatief van Jos Meijers, gemeente Groningen en de Stadse Voedselbank. Het grootste deel van de groente en het fruit gaat dan ook naar de Voedselbank. Het is een plek waar mensen uit alle lagen van de samenleving samen komen om de tuin te onderhouden, te werken en te leren. Ook biedt Toentje participatiebanen voor mensen met wat meer afstand tot de arbeidsmarkt.

Af en toe heeft Toentje dus te maken met vandalisme, toch blijft de instelling positief. Margien Doze lijkt het wel wat als de daders gewoon eens een middagje mee komen helpen. “Je komt niet te weten wie het zijn, maar het lijkt me hartstikke leuk om gewoon eens uit te leggen: Je maakt iets stuk waar mensen heel veel energie in steken en waarvan het product weer naar mensen gaat die het heel hard nodig hebben. Als er niet zoveel te doen is in de wijk is het veel leuker om je energie bij Toentje kwijt te raken, en ook veel positiever,” sluit Doze lachend af.

Toentje zoekt constant nieuwe vrijwilligers, contact is mogelijk via hun website.