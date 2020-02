Testritten met waterstoftrein in Noorden gestart

Tussen Groningen en Leeuwarden wordt in de nacht van donderdag op vrijdag voor het eerst getest met de waterstoftrein. Het is voor het eerst dat er een waterstoftrein in Nederland rijdt.

De trein kwam woensdag bij Oldenzaal de grens over. Getrokken door een locomotief werd de combinatie naar Leeuwarden gebracht. Op het baanvak tussen de Friese hoofdstad en Groningen vinden de komende weken de testritten plaats. Bij deze riten kunnen geen passagiers meerijden en zijn er alleen medewerkers van Arriva, ProRail, testorganisatie DEKRA en treinleverancier Alstom aanwezig. Initiatiefnemer voor de test is de provincie Groningen die de laatste jaren op verschillende manier het gebruik van waterstof onder de loep heeft genomen. Zo rijden er in Groningen al een aantal bussen op waterstof, maar ook een aantal vuilniswagens.

De provincie Groningen, maar ook ProRail en Arriva, hebben de ambitie om treinen in het Noorden zonder uitstoot te laten rijden. Een tweede voordeel wat een waterstoftrein met zich meebrengt is het stiller rijden. De komende periode wordt met de verschillende testritten onderzocht hoe alles zich tot elkaar verhoudt. Ook donderdagochtend vonden er al verschillende tests plaats. Omrop Fryslân meldt dat op het rangeerterrein aan de westkant van het station in Leeuwarden geprobeerd werd om een Spurt-trein te koppelen aan de waterstoftrein. Daarmee werd getest of de waterstoftrein ook weggesleept kon worden mocht deze stilvallen op het spoor.