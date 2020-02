Teleurstellend verlies Donar in Leiden

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Leiden een teleurstellend verlies geleden tegen de nummer 5 uit de competitie, ZZ Leiden. Het werd 81-73.

Leiden miste uitblinker Tayler Persons, die een enkelblessure heeft. Dat deerde de Leidenaren echter niet, want de thuisploeg stond na het eerste kwart al voor met 18-14, mede door een aantal keren onnodig balverlies door Donar. Bij rust was Leiden 2 punten verder uitgelopen: 41-35. Aan het begin van het derde kwart had Donar een goede periode. De ploeg van coach Erik Braal kwam al snel op 41-42, maar daarna kreeg Donte Thomas zijn vierde fout. Later kreeg ook Drew Smith een vierde fout. Aan het eind van het kwart was de stand 56-52.

In het laatste kwart liep Leiden uit van 69-65 naar 76-65. Hoewel Carrington Love van Donar met twee driepunters nog iets terugdeed, was de nederlaag voor Donar een feit.

Topscorers bij Donar waren Carrington Love met 26 punten, Thomas Koenis met 12 punten en Vernon Taylor met 10 punten. Bij Leiden was Nuni Omot topscorer met 22 punten.

Donar staat samen met Heroes uit Den Bosch bovenaan in de Dutch Basketball League. Beide ploegen hebben 28 punten uit 18 wedstrijden.