Taxichauffeur wordt onwel en rijdt achteruit tegen gebouw in Haren

nieuws

Foto: Raymond Meter - 112 Groningen

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag uitgerukt naar een gebouw van Visio aan de Rijksstraatweg in Haren. Daar is een taxibusje achteruit tegen een gebouw waar mensen met een beperking wonen gereden.

De chauffeur van het busje raakte, volgens omstanders, onwel en remde niet bij het achteruitrijden. De chauffeur is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis.

De schade aan zowel het pand als de taxi was groot. Hoewel er een diepe scheur in het pand zit, is er geen gevaar voor de bewoners.

Foto: Raymond Meter – 112 Groningen