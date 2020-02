Taxi schept fietser op Korreweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de Korreweg is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 20.15 uur op de kruising met het Boterdiep. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een fietser, of eigenlijk een wielrenner wilde het kruispunt oversteken. Een taxichauffeur was dat op hetzelfde moment ook van plan. Daarbij heeft de één de ander over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben zich ontfermd over het slachtoffer. Politieagenten zetten de busbaan af om de hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen.

Na enige tijd is het slachtoffer met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. “Welke verwondingen de wielrenner heeft opgelopen is onbekend.” De politie doet onderzoek naar de toedracht.