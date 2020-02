Tankstation in Haren besmeurd met rode verf

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een tankstation aan de Rijksstraatweg in Haren is in de nacht van vrijdag op zaterdag besmeurd met rode verf. Bij de politie is aangifte gedaan van de vernieling.

De rode verf werd zaterdagochtend bij het krieken van de dag ontdekt. “Er zit flink wat verf op het gebouw”, ziet incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Medewerkers van het tankstation zijn op dit moment bezig om het er af te halen. Daarbij maken ze onder andere gebruik van een hogedrukreiniger. Maar ik hoorde dat het nogal een erg lastige klus is.” Het zou gaan om zogenaamde verf op oliebasis. “De politie is vanochtend na de melding ter plaatse geweest. Ze hebben afzetlint gespannen rond het gebouw en doen onderzoek hoe dit precies heeft kunnen gebeuren.”

Wie er achter de actie zit is niet bekend. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben of die in de nacht van vrijdag op zaterdag iets gezien hebben. Donderdag werd er in Den Haag een tankstation besmeurd met groene verf. Of er een link is tussen beide zaken is onbekend. Het tankstation aan de Rijksstraatweg is voorlopig gesloten.