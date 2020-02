Studenten van vijf ROC’s samen aan de slag

nieuws

foto: André Huitenga

Vijf noordelijke ROC’s geven op woensdag 12 februari de aftrap voor Noorderkracht. Dat is een gezamenlijk onderwijsprogramma voor excellente studenten in het mbo.

Het gaat om de ROC’s Friesepoort, Friesland College, Drenthe College, Alfa-college en Noorderpoort. NoorderKracht biedt 15 top-studenten de ruimte om mee te denken over sociaal-maatschappelijke thema’s als werkgelegenheid, duurzaamheid en sociale inclusie. Dit doen zij onder begeleiding van docenten en diverse inhoudelijk deskundigen uit de regio. Het doel van het programma is een werkbaar product of oplossing te ontwikkelen voor die vraagstukken.

De studenten presenteren op 22 april hun eindbevindingen op het Friesland College in Leeuwarden. Dit doen zij tijdens Global Land, een festival dat helemaal in het teken staat van Sustainable Development Goals – dat zijn duurzaamheidsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.