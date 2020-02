Straat in Hoornsemeer afgesloten vanwege gaslekkage

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vanwege een gaslekkage is woensdagmiddag de Geert Sterringastraat in de wijk Hoornsemeer afgesloten. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De lekkage werd even na de klok van 13.00 uur geconstateerd. “Ze zijn in de straat bezig met werkzaamheden”, vertelt Ten Cate. “Door nog onduidelijke oorzaak heeft een graafmachine een hoofdleiding geschampt. Direct werd het alarmnummer gebeld. De brandweer is op dit moment ter plaatse. Brandweerlieden zijn bezig om met specialistische meetapparatuur metingen uit te voeren.”

Rond 13.45 uur laat Ten Cate weten dat energiebedrijf Enexis samen met het bedrijf het lek gaat dichten. Voor zover bekend hoeft er niemand geëvacueerd te worden.