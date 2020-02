Storm Ciara: “Een drukke dag, maar uiteindelijk viel het mee”

Op verschillende plekken in de gemeente werd maandag ‘puin geruimd’. Toch lijkt de schade die storm Ciara heeft veroorzaakt mee te vallen.

“We hebben vandaag flink wat teams ingezet die bezig zijn om takken op te ruimen hier in het Noorderplantsoen”, vertelt Richard Oosterloo van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Groningen. “Zondag leek het aanvankelijk rustig te beginnen tot we in de middag een melding kregen dat iemand net niet was geraakt door een vallende boom. Daar zijn wel wel van geschrokken waarop we direct het Noorderplantsoen hebben afgesloten.” Toch lijkt volgens Oosterloo de schade mee te vallen. “Dat geldt voor zowel hier als ook in andere delen van de gemeente. Her en der zijn wel bomen omgewaaid, maar zoals het nu lijkt gaat het niet om honderden bomen.”

Ook bij de brandweer overheerst gelatenheid. “Het was een drukke dag met zo’n vijftig meldingen in de provincie”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer. “In de Pioenstraat in Groningen was een boom op een auto gevallen en op verschillende andere plekken dreigden dakplaten weg te waaien. Maar als je alles bij elkaar optelt dan viel het aantal meldingen mee.”