Stichting Pepergasthuis maakt na elf jaar een comeback

Foto Ecco van Oosterhout. Pepergasthuis

Om het Pepergasthuis te behouden voor de Groningse gemeenschap, is vandaag (maandag) de Stichting Pepergasthuis opgericht. Met de stichting willen de oprichters zich inzetten om het gasthuis in de huidige situatie te behouden en acties te ondernemen mocht dat in gevaar komen.

Directe aanleiding voor de oprichting is de op handen zijnde verkoop van het monumentale complex aan de Peperstraat van woningbouwvereniging Lefier aan belegger Jan Berry Drenth. De bewoners en de gemeente zijn tegen de verkoop omdat ze bang zijn dat de publieke functie van het complex met woningen en een kerk daardoor in gevaar komt.

De stichting benoemt dat Lefier het complex wil verkopen aan een commerciële partij, en dat het daarbij geen oog heeft voor belangen van bewoners, gebruikers van het kerkgebouw, de publieke functie en de monumentale en historische waarde van het Pepergasthuis.

Met de oprichting van Stichting Pepergasthuis is de stichting weer terug nadat het ooit verdween. De geschiedenis van de stichting gaat terug naar 25 juli 1404, toen stichting St. Geertruids Gasthuis werd opgericht, die eigenaar was van het Pepergasthuis. De stichting verdween in 2009, toen het in een fusie samen ging met Stichting Restauratie Monumenten Groningen. Die stichting werd toen ook de eigenaar van het pand. Bij een fusie in 2016 werd Lefier uiteindelijk de volledige eigenaar van het complex. De nieuwe stichting wil de taak van de oude stichting weer oppakken en er voor zorgen dat het Pepergasthuis-complex behouden blijft voor voor de gebruikers en de Groningse gemeenschap, “zoals dat oorspronkelijk de bedoeling was,” laat de stichting weten.