Steen op auto gegooid vanaf Walfridusbrug

foto BooST (Bert Oost)

De politie zoekt mensen die meer weten van een incident aan de Winsumerweg op zaterdag 1 februari. Daarbij werd vanaf de Walfridusbrug een steen door een autoruit gegooid.

Een 34-jarige vrouw uit Haren reed die avond rond 18:50 uur met twee jonge kinderen over de Winsumerweg in de richting van Groningen. Op het moment dat zij onder de Walfridusbrug door reed werd een steen door haar voorruit gegooid. Er vielen geen gewonden, maar de vrouw en kinderen zijn enorm geschrokken.

De politie wil graag weten of er getuigen van het voorval zijn, of dat mensen in de omgeving iets over het incident gehoord hebben. Die worden verzocht, de politie te melden via het nummer 0900-8844 of stuur een PB.