Twee gewonden bij steekpartij in binnenstad: onderzoek in Forum

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij in de binnenstad zijn zaterdagavond in ieder geval twee personen gewond geraakt. De verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen.

De melding van een steekpartij kwam rond 22.00 uur binnen bij de hulpdiensten. “De steekpartij vond plaats in een steegje tussen het Forum Groningen en het Martinikerkhof”, vertelt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl. “Ter hoogte van restaurant ’t Feithhuis is een plaats delict gemaakt en een ruim gebied is door de politie afgezet.”

Een woordvoerder van de politie bevestigt het incident. “Het is nog onduidelijk waar het steekincident precies heeft plaatsgevonden. Daarom hebben we een ruim gebied rond de Sint Jansstraat afgesloten. We hebben twee personen aangetroffen die gewond zijn geraakt. Het vermoeden bestaat dat de slachtoffers belaagd zijn door een groep van drie personen. Eerst ligt de nadruk op de zorg voor de beide slachtoffers die op dit moment behandeld worden door ambulancepersoneel.”

Politieagenten doen onderzoek in en bij het Forum. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Slachtoffer naar ziekenhuis

Ten Cate meldt rond 22.30 uur dat één van de ambulances met een slachtoffer naar het ziekenhuis is gereden. Volgens de politie zijn de slachtoffers goed aanspreekbaar. “We zijn op dit moment druk bezig om helder te krijgen wat er nu precies gebeurd is”, aldus de politiewoordvoerder. Ten Cate vertelt dat de recherche rond 22.30 arriveerde. “Het gerucht gaat dat de daders zich vermoedelijk in of bij het Forum bevinden. Ik zie dat er bij de ingang van het gebouw agenten staan. Mensen kunnen het Forum niet in, ze kunnen wel naar buiten.”

