Statenleden zijn sceptisch over toekomstplannen vliegveld Eelde

Foto: Groningen Airport Eelde

Een bijpraatsessie van Bart Schmeink, interim-directeur van Groningen Airport Eelde, heeft raads- en statenleden maandag niet geheel kunnen overtuigen over de toekomst van de luchthaven, zo stellen RTV Noord en RTV Drenthe.

Raads- en statenleden van de aandeelhouders kregen opnieuw een verlies voorgespiegeld, dit keer 1,4 miljoen euro. De hubverbinding-strategie lijkt mislukt, er is met alleen nog een lijndienst met Londen Southend over. Interim-directeur Schmeink wil daarom terug naar een luchthaven die van alles wat heeft: lesvluchten, bedrijvigheid rondom de luchthaven, private jets, donorvluchten en ook chartervluchten. Die zijn wel winstgevend.

Eind vorige maand vertelde de Groningse gemeenteraad dat ze in gesprek is met een nieuwe partij om haar aandelen in Groningen Airport Eelde over te nemen. Volgens de gemeente is het afblazen van deze verkoop ‘mogelijk mede te wijten aan het huidig presteren van de luchthaven’. “Pas als voor deze periode meerdere scenario’s zijn ontwikkeld en doorgerekend kunnen wij als aandeelhouders in eerste instantie bepalen of wij GAE überhaupt kunnen en willen helpen en of dat vanuit staatssteunoptiek mogelijk is. Het vraagt van alle aandeelhouders een heroverweging van de positie,” zo stelde het gemeentebestuur toen.