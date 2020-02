Stadhuis vanaf donderdag twee jaar dicht tijdens verbouwing

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

De Groningse gemeenteraad vergadert deze woensdag voor de laatste keer in de ‘nieuwe’ raadzaal van het stadhuis. Daarna gaat het stadhuis dicht voor een verbouwing.



Bijna 23 jaar heeft de Groningse gemeenteraad in deze raadzaal op de begane grond van het stadhuis vergaderd. De laatste vergadering hier is met burgemeester Koen Schuiling als raadsvoorzitter. Schuiling was er tijdens de eerste raadsvergadering in deze zaal op 29 mei 1997 ook bij. Hij was toen raadslid.

In de komende twee jaar vinden de raadsvergaderingen met alle 45 raadsleden plaats in het Provinciehuis. De eerste raadsvergadering daar is woensdag 25 maart.

De commissievergaderingen vinden vanaf 4 maart plaats aan de Radesingel 6, het oude conservatorium. Dat is ook de werkplek burgemeester en wethouders, de ambtenarendirectie, de raadsfracties en het ondersteunende personeel.

Onderwerpen en alle stukken zijn te vinden op de agenda van deze vergadering, te vinden op gemeenteraad.groningen.nl. Via deze site is de vergadering ook live te volgen. Maar dat kan natuurlijk ook vanaf de publieke tribune.

Meer informatie over de verbouwing van het stadhuis: gemeente.groningen.nl/aanpakstadhuis