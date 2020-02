Spaanse documentaire over Groningse ‘anarcho-folk’

nieuws

Foto: Shoe Eating Rabbits

Er komt een Spaanse documentaire over drie folkacts uit Groningen, die gezamenlijk op tournee gaan. Dat zijn NoNo &the Sinking Ship, Shoe Eating Rabbits en the Shitfaced Mermaids.



‘Een documentaire die probeert de zelfbeheerde muziekscene en de krakerswereld van Nederland te portretteren op een reis met groepen die punk, thrash, bluegrass, Europese folklore, Balkanmuziek delen. Via hun eigen muziek wordt de levensstijl van een bepaalde groep mensen getoond die de wereld niet kent’.

NoNo & the Sinking Ship was onlangs live te horen tijdens OOG op ESNS. The Shitfaced Mermaids zijn komende vrijdag in de stad te horen op het podium van het schip De Verwondering.

Zojuist verscheen er een voorproefje van de documentaire op internet: