Sound of Freedom biedt bands een podium aan op het Bevrijdingsfestival Groningen

oogochtendshow

Foto: Bevrijdingsfestival Groningen

In aanloop naar het Bevrijdingsfestival Groningen heeft de organisatie een provinciale songcontest uitgeschreven om een lied te maken over de bevrijding. Dit vertelden Sanne Visser en Paula van Ham dinsdag in de OOG Ochtendshow.



Nederland is dit jaar 75 jaar geleden bevrijd van de Nazi’s, waarmee de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam. Met deze liedjeswedstrijd wordt hier extra bij stilgestaan. Singer-songwriters, bands, DJ’s, producers en solisten uit de provincie maken hiermee onder meer kans om dit jaar op 5 mei op te treden op Bevrijdingsfestival Groningen in het Stadspark. Daarnaast krijgen de winnaar(s) een geldbedrag van € 1000,-, coaching en een financiële bijdrage bij het maken van een opname in een studio.

De deadline voor het inzenden van een nummer is zondag 15 maart. Alle verdere informatie is te vinden op http://bevrijdingsfestivalgroningen.nl/sound-of-freedom.

Beluister het interview in de OOG Ochtendshow hieronder terug: