Kap bomen Akerkhof begonnen

Foto: Casper Slotboom

Een groenbedrijf is maandagochtend begonnen met het weghalen van drie bomen op het Akerkhof. Tegen het verwijderen van de bomen is de afgelopen maanden veel weerstand geweest.

In totaal worden er drie bomen gekapt. Aanvankelijk zouden dat er vijf zijn. Mede door een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de bomen, en door het coalitieakkoord van het college van B&W waarin er meer aandacht is voor groen, besloot het college om twee bomen te laten staan. Deze bomen, een eik en een iep, zijn ook nog gezond. De drie bomen die gekapt worden zijn ziek of van matige kwaliteit.

De kap is nodig is omdat het Akerkhof de komende tijd heringericht gaat worden.