SKSG leert over techniek: “Dan hebben ze voorsprong op de middelbare school.”

Robots bouwen, typen op een typemachine en spelen op tablets: het kon donderdag allemaal in het Groninger Forum. 250 kinderen van opvangorganisatie SKSG konden op die manier kennis maken met techniek.

SKSG vindt het belangrijk dat kinderen al jong over techniek leren, omdat ze dan op de middelbare school een voorsprong hebben op leerlingen die daar geen les in hebben gehad. “We willen kinderen vooral laten ontdekken waar hun talenten en krachten liggen,” zegt Mirjam Zuidema van SKSG. “Door een groots aanbod aan proefjes hopen we dat iedereen daaruit kan halen wat hij of zij zoekt. In elk werkveld wordt technologie steeds belangrijker. Als je weet hoe de technologie achter een tablet werkt, dan levert je dat een enorme voorsprong op de arbeidsmarkt op.” Volgens haar hebben kinderen ook al op een steeds jongere leeftijd verstand hebben van technologie. “Het allermooist is dat we van elkaar kunnen leren. Dat is fantastisch. Als je dat vergelijkt met tien jaar geleden, is dit al zo veel meer dan dat het was. We hopen dat we die stijgende lijn vast kunnen houden.”

De kinderen zijn enthousiast over de dag. “Het leukste vond ik dat je een spijker in een aardappel moest doen, om te zien hoeveel hij weegt,” vertelt Mathilde. “Ik vind het heel erg leuk eigenlijk,” laat Merijn weten. “Het is best wel fijn hier. We kunnen veel leuke dingetjes doen.”