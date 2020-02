Singelhaan is even weg

nieuws

Foto: Ronn

De haan aan de Praediniussingel is weg. Buurtgenoten vroegen zich af waar hij was gebleven. In de vorige eeuw was hij al eens uit Paddepoel verdwenen.



De in rood koper gegoten haan ‘stapte’ met trotse kam en in al zijn pracht en eigenzinnigheid over de groenstrook van de Praediniussingel.

De gemeente Groningen kreeg het beeld in 1979 aangeboden van een bank ter gelegenheid van de opening van het kantoor in Paddepoel. De haan kreeg een plek op een zuil voor het buurtcentrum Trefkoel in deze wijk. Daar werd het in 1980 zwaar beschadigd en om die reden weggehaald.

Het beeld werd gerestaureerd en staat sinds 1988 te pronken aan de singel. Maar nu is hij al een poosje weg. Na ruim dertig jaar was het tijd voor groot onderhoud. Zodra dat is afgerond keert de singelhaan terug op zijn plek.