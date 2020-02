Scooterrijdster gewond bij verkeersongeluk Korreweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de Korreweg is een scooterrijdster gewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde rond 22.15 uur ter hoogte van de kruising met de Heymanslaan. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Zoals ik het interpreteer reed de scooterrijdster over het fietspad dat parallel loopt aan de Korreweg. De automobilist wilde vanaf de Korreweg afslaan de Heymanslaan in en heeft daarbij de scooter over het hoofd gezien waardoor een botsing het gevolg was.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Het slachtoffer wordt behandeld in een ambulance”, vertelt Ben de Jager van nieuwsuitgroningen.nl. “Aanvankelijk leek het er op dat de scooterrijdster naar het ziekenhuis moest, maar uiteindelijk hoefde zij niet mee. Het overige verkeer ondervindt weinig hinder van het ongeluk. De scooter staat op de stoep en de auto staat weliswaar op de weg, maar dat levert niet direct problemen op.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.