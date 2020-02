Scooterrijdster gewond bij verkeersongeluk in Glimmen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk in Glimmen is in de nacht van zaterdag op zondag is een twintigjarige scooterrijdster uit Groningen gewond geraakt. Een bijrijder bleef ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde rond 00.40 uur op de Rijksstraatweg in Glimmen. “Een deel van de Rijksstraatweg is afgesloten vanwege het ongeluk”, ziet incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl die kort na de hulpdiensten ter plaatse is. “Een blauwe scooter is door de hulpverleners tegen een muurtje gezet en in de straat staan twee ambulances en een politiewagen.” De politie laat zondagochtend weten dat het om een eenzijdig verkeersongeluk gaat. Door nog onbekende oorzaak is de scooter onderuit geschoven. Daarbij is de scooterrijdster gewond geraakt. De twintigjarige vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De bijrijder, een 44-jarige man uit Glimmen, raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.