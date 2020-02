Scooterrijder geschept bij verkeersongeluk Laan Corpus den Hoorn

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagochtend op de Laan Corpus den Hoorn is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 08.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk”, vertelt Ten Cate. “Ik vermoed dat de scooterrijder de weg over wilde steken. Daarbij is het voertuig geschept door een automobilist.” Hulpdiensten waaronder een ambulance en de politie waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gecontroleerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft kort onderzoek gedaan naar de toedracht. Het overige verkeer ondervond enige hinder van de gevolgen van het ongeluk.