Samen sporten op de Topsportdag

Woensdag vond de Topsportdag plaats in de ACLO op het zernike terrein. Kinderen tussen de 7 en 15 jaar sporten hier samen, ongeacht hun beperkingen. 115 kinderen deden mee aan de sportdag.

De sportdag werd georganiseerd door studenten van de Hanze hogeschool in samenwerking met verschillende top sportclubs uit de stad. FC Groningen, Donar, Martini Sparks, Gijs, Nic en Lycurgus gaven workshops waarin de kinderen alle sporten konden proberen.

Voor de dove kinderen was er een tolk aanwezig zodat ook deze kinderen net als de anderen alles goed begrepen. In samenwerking met Stichting Bea waren er rolstoelen aanwezig zodat kinderen zonder een beperking konden ervaren hoe het is om te sporten in een rolstoel.